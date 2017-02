C'est parti pour la troisième édition de e-Start & Go: le challenge e-Business pour les jeunes

L’e-business, c’est probablement le modèle économique de demain, mais peu nombreux sont encore les entrepreneurs (en herbe ou non) qui osent se lancer. C’est pourquoi Sudpresse a décidé de leur donner un petit coup de pouce en créant en 2015 le challenge «e-Star & Go». Ce concours continue depuis et offrira de la visibilité et un soutien au projet le plus innovant.

Infos et inscriptions sur www.startgo.be

Clôture des inscription le 5 mars 2017.

«e-Start & Go, c’est un concours dont l’objectif est de mettre en avant et soutenir de jeunes projets e-business qui sortent de l’ordinaire», explique son initiateur, Alexandre Lechien, Project Manager pour la diversification chez Sudpresse. «Nous offrirons à cinq d’entre eux une visibilité médiatique considérable et un accompagnement. Le vainqueur bénéficiera en outre de nombreux outils pour transformer son projet en success-story.»

Le concours a reçu le soutien immédiat de l’Ephec et de l’Ulg ainsi que de partenaires majeurs comme NSI, Acerta, Hipay et d’autres. Pour valider leur inscription, les candidats doivent réaliser une vidéo de présentation d’une minute maximum, avant le 5 mars. Elles seront visionnées par des professionnels et académiciens, qui jugeront sur base de l’originalité, de la clarté et de la qualité de la vidéo.

Les 5 projets sélectionnés (ils seront connus mi-mars) passeront à l’étape suivante et bénéficieront d’un article d’une demi page dans l’ensemble des journaux du groupe Sudpresse (papier+web), publié hebdomadairement à partir du 29 mars. Pendant une semaine, les fans du projet mis en avant pourront voter via facebook. Ces votes compteront pour 50% des points du concours. Après la semaine de parution du 5e et dernier projet, l’ensemble des cinq candidats retenus devront plancher sur leur business-model qui devra prévoir une partie budgétaire. Sur base de leur dossier et de leur présentation, un jury restreint composé d’experts, octroieront à leur tour des points qui compteront pour 50% dans le score final.

Nos partenaires :

Manuel Pallage - Directeur Général - NSI (société de services IT)

« Nous vivons dans un monde où tout est digital, où des Etats évoquent l’abandon de la monnaie papier, où les ventes sur internet explosent, où les services rendus aux citoyens le sont de plus en plus souvent au travers du web… Je suis persuadé qu’une partie de l’avenir de la Wallonie et de Bruxelles se jouera autour de la révolution digitale, de notre capacité d’identifier et d’accompagner des pépites porteuses d’innovation qui seront à même de créer des emplois de qualité et pérennes ».

Jan Vantieghem - Sales Manager - Acerta

« En tant que groupe RH, nous accompagnons les starters et les entreprises dans leurs démarches. C’est important de soutenir ceux qui souhaitent s’installer. Nous étions déjà partenaire de la précédente édition d’e-Start & Go parce que, d’une part, le digital est un secteur d’actualité et, d’autre part, parce que, travailler avec des jeunes entrepreneurs est très enrichissant, pour le groupe comme pour moi. J’ai d’ailleurs revu dernièrement les gagnants de la précédente édition ».

Carmen Machiels - Former Junior Communication Manager - Be Commerce

« A nos yeux, e-Start & Go, est un des meilleurs projets en Wallonie pour stimuler le secteur de l’e-commerce et les jeunes entrepreneurs. C’est vraiment un bon moyen de le faire. Pour nous, c’est toujours bien de cibler les jeunes qui se lancent. C’est notre troisième participation à ce concours et c’est toujours bien de voir qu’il existe une vraie stimulation pour l’e-commerce. De nombreuses entreprises font de l’e-commerce, lancez-vous ».

Renaud Baudry - Product & Marketing Manager Benelux - HiPay

« Il y a un nombre croissant d’entreprises qui vendent en ligne. Nous constatons une véritable ruée vers le web qui constitue une belle vitrine pour des points de vente physiques ou non, voire une manière de générer des revenus complémentaires par le biais d’une boutique en ligne. Lors de la précédente édition, j’ai été agréablement surpris par le challenge e-Start & Go. Les projets étaient assez bien préparés et présentés par les élèves ».