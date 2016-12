Mons: voici un appel à témoins suite au décès de Claude Mahieu, survenu en... octobre 2006!

Plus de 10 ans après les faits, la justice montoise lance un appel à témoins. L’enquête n’est en effet pas encore résolue.

La veille, le 27 octobre vers 20h30, il a été vu pour la dernière fois dans le garage du bâtiment. Il avait comme habitude de stationner son véhicule dans cet endroit chaque soir. Les enquêteurs sont à la recherche de témoins qui auraient vu des agissements suspects ou un véhicule suspect aux abords du bâtiment dans la soirée du 27 octobre 2006 ou qui auraient des informations sur le décès suspect de Monsieur Mahieu.

L’appel à témoins est publié à la requête de la juge d’instruction Lonfils à Mons.

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300. Vous pouvez également réagir via email : avisderecherche@police.belgium.eu.