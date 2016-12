Pro League: Eupen surprend Ostende (1-3) et quitte la zone rouge, Zulte Waregem revient provisoirement à hauteur du FC Bruges

Tout juste pointé avec cinq points d’avance sur Mouscron et Westerlo, les deux derniers du championnat, l’AS Eupen réalise la bonne opération du Boxing Day.

Vivement rappelés l’ordre face au FC Bruges (1-4), après un début de match pourtant convaincant, les Pandas voulaient trouver le succès contre Ostende pour passer une trêve hivernale au calme, loin des tracas d’une éventuelle descente en Division 1B.

Et rapidement, les hommes de Condom montraient les crocs. Dès le coup d’envoi, Eupen fonçait vers le rectangle ostendais via Sylla, qui délivrait une bonne passe à Henry, dans le rectangle. Ce dernier se retournait pour tromper Ovono après 27 secondes de jeu (0-1). Et après ce coup sur la tête, les Côtiers semblaient avoir du mal à s’en remettre. Il y avait bien cette tentative de Dimata qui atterrissait sur un bras eupenois, faute non-signalée par l’arbitre, mais les occasions étaient bien du côté des Pandas en première période.

Que d’erreurs des Côtiers

Ostende prenait un deuxième coup sur la tête dès la 46e minute de jeu, au retour des vestiaires. C’est cette fois Sylla qui trompait Ovono après une erreur grossière de la défense, qui remettait la balle malencontreusement sur l’attaquant germanophone (0-2). Ce but réveillait toutefois les locaux qui enchaînaient les mises en garde dans le rectangle eupenois.

(Photo : Belga/Jasper Jacobs)

Le ballon ne rentrait toutefois pas dans les filets des visiteurs, grâce à un Niasse attentif. Jusqu’à la 83e minute et ce tir de Dimata depuis le point de penalty, que Niasse ne pouvait reprendre (1-2).

Malgré ce bon retour des Côtiers, Henry profitait encore d’une mauvaise passe de l’entrejeu ostendais pour filer seul vers le but et tromper Ovono d’une frappe puissante dans la lucarne droite (1-3). Les locaux avaient encore l’occasion de revenir au score grâce à un penalty logiquement sifflé pour une faute dans le rectangle mais Niasse arrêtait le tir de Musona ! Suffisant dans les arrêts de jeu pour assurer la victoire et éviter à Eupen de passer la trêve hivernale dans la zone rouge. Les Pandas sont désormais 12es au classement avec 20 points alors qu’Ostende reste coincé en quatrième position avec 36 points.

Mouscron virtuellement dernier

Dans les autres rencontres de l’après-midi, Zulte Waregem n’a pas réussi à trouver la faille face à Malines (0-0) et revient provisoirement à la hauteur du FC Bruges en tête du classement. Une occasion manquée pour les hommes de Francky Dury de retrouver la première place en solitaire.

Westerlo a également surpris les observateurs en s’offrant le scalp de Courtrai (4-1). M’boussy, Rommens et Daems ont ainsi permis aux Campinois de prendre l’ascendant sur des Courtraisiens bien faibles. Westerlo s’offre ainsi son premier succès depuis… le 1er octobre et quitte provisoirement la dernière place de la Pro League. Mouscron, provisoirement relégué à trois points de Westerlo, doit absolument trouver la victoire au FC Bruges ce soir (20h30) pour éviter la dernière place avant la trêve hivernale…

(Photo : Belga/Yorick Jansens)

Enfin, Lokeren et Waasland-Beveren se sont quittés sur un nul blanc : Lokeren reste donc bloqué à la 10e place (24 points) alors que Waasland-Beveren recule derrière Eupen, à la 14e place (19 pts).