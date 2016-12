France: arrestation à Avignon d'un homme soupçonné d'un triple meurtre dans la Drôme

Arrêté par les gendarmes, il se serait acharné à coups de pierre sur l’une des blessés, une femme d’une soixantaine d’années, « très grièvement » touchée et dont l’« état s’est aggravé au fil des heures », a indiqué à l’AFP une source proche de l’enquête.

Le suspect est « soupçonné d’avoir participé à un triple meurtre dans la Drôme. Ce qui le lie aux meurtres, c’est le véhicule volé aux personnes assassinées », a précisé cette source.

Interpellé « sans heurts » sur le parvis de la gare TGV d’Avignon par la gendarmerie de Châteaurenard (Bouches-du-Rhône), le suspect a été placé en garde à vue pour 48 heures dans les locaux de la gendarmerie dans le Vaucluse, et devrait être transféré dans la Drôme.

Dans ce département, les victimes sont une femme de 80 ans, tuée à son domicile à Chabeuil, commune de 7.000 habitants, et un couple d’une soixantaine d’années, retrouvé mort à Montvendre, à 4 km de Chabeuil, selon Pascal Pertusa, le maire de Chabeuil.

M. Pertusa a raconté à l’AFP avoir été appelé vers 08h00 par les pompiers et les gendarmes au domicile de la première victime, qui vivait seule dans une maison isolée de plain-pied, en bordure de la route menant à l’aéroport de Valence.

Selon les premiers éléments de l’enquête, le meurtrier a fracturé une fenêtre pour s’introduire dans la maison. L’octogénaire était morte à l’arrivée des pompiers. Le couple de Montvendre aurait été tué dans des circonstances semblables.

Lundi, vers 08h00, le meurtrier présumé a agressé à l’arme blanche le gérant d’un magasin d’une zone commerciale à Orange (Vaucluse), sur un parking, le blessant au ventre avec un couteau, a-t-on indiqué de source proche de l’enquête.

Il aurait ensuite agressé à coups de pierre la femme d’une soixantaine d’années, qui se trouvait à proximité. Puis, un troisième homme, présent au côté du responsable du commerce, aurait été également blessé au couteau, légèrement.

Selon les premiers éléments de l’enquête, le suspect interpellé aurait ensuite eu un accident de voiture à Noves (Bouches-du-Rhône), qui l’aurait contraint à abandonner son véhicule. Il se serait alors fait conduire en direction d’Avignon par un automobiliste, sans exercer de menaces ou de violences.

Après les agressions commises dans la zone commerciale d’Orange, la police judiciaire et les gendarmes ont mis en place plusieurs barrages routiers, avec le renfort de deux hélicoptères. Ils ont découvert que le véhicule, signalé par des témoins à Orange, était celui accidenté à Noves et qu’il appartenait au couple retrouvé mort dans la Drôme.

Le maire de Chabeuil a dit à l’AFP avoir remis aux gendarmes les enregistrements de caméras de vidéosurveillance, installées il y a un mois. « On y voit un homme arriver à pied vers 03h30 dans la commune et repartir vers l’extérieur », a-t-il décrit. « Il regardait beaucoup derrière lui et on sentait une inquiétude dans son comportement », a-t-il précisé.

« On a ensuite pu déterminer l’heure de passage du véhicule Citroën volé au couple », a-t-il ajouté. « C’est l’acte d’un homme qui errait dans ce secteur. Il y a beaucoup de désarroi dans la population et de questionnement car on est une petite commune », a commenté M. Pertusa.