François De Brigode reste le présentateur préféré des Belges francophones: "Il a beaucoup d'humour mais est un peu rancunier"

Nathalie Maleux

Son secret : « Après tant d’années, il incarne le JT de la RTBF dont il est devenu une figu re incontournable. Il est très crédible de par son expérience. Personnellement, je n’arrive pas à le regarder présenter les informations comme une téléspectatrice lambda. Je le connais trop bien et je peux lire entre les lignes. Puis, j’analyse un journal de A à Z. Il faut que le présentateur soit bon mais aussi que les reportages soient bien faits.

Sa force : « C’est son enthousiasme. Il n’est pas blasé et il a toujours beaucoup d’idées. C’est aussi un très bon intervieweur. Il a de la poigne. Il est décontracté aussi. À la rédaction, il a toujours le mot pour rire. Je dois parfois lui demander d’arrêter de blaguer pour me concentrer ! »

Son meilleur souvenir : « On présentait ensemble une rétrospective de fin d’année et nous devions enregistrer des plateaux dans différents endroits. L’hiver était très froid. Nous étions à Ostende, le long de l’eau, gelés. Nous avons décidé d’aller nous acheter des dessous polaires. Je me souviendrai toujours du regard des gens dans les magasins face à notre tandem un peu atypique. François me criait : « Regarde Nath, j’ai trouvé des chaussettes ! Et je lui montrais une paire de collants. »

Hadja Lahbib