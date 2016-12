Eden Hazard tout proche d'un nouveau record en Premier League (vidéo)

Visiblement éblouissant selon les observateurs anglais de la Premier League, Eden Hazard a également réussi un nouvel exploit en inscrivant son 50e but en championnat d’Angleterre, ce lundi contre Bournemouth (3-0). Le médian belge a franchi un nouveau cap grâce à ce but sur penalty, quelques minutes après avoir tenté un coup du foulard complètement fou face à Boruc, le portier adverse.

Si ce cap des 50 buts en championnat d’Angleterre n’est pas un record en soi, Eden Hazard est tout de même passé tout près d’un autre record important. En effet, le joueur de Braine-le-Comte a eu besoin de 154 matches anglais pour marquer ces 50 buts. Soit seulement 17 matches de plus que Robert Pirès, le dernier milieu à avoir atteint 50 réalisations en aussi peu de rencontres en Premier League.

Et le Diable rouge de 25 ans n’en a pas encore fini !

Eden Hazard has now scored 50 Premier League goals, the only midfielder ever to reach the milestone faster is Robert Pires.



