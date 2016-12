"Ma biche": l'actrice Claude Gensac, épouse à l'écran de Louis de Funès, est décédée ce mardi à l'âge de 89 ans

L’actrice Claude Gensac, qui a été dix fois l’épouse de Louis de Funès au cinéma et qui a tourné plus d’une centaine de films, est décédée à 89 ans dans son sommeil dans la nuit de lundi à mardi, a annoncé son fils à l’AFP.

« Elle a tourné jusqu’au bout », a souligné Frédéric Chemin, fils issu du deuxième mariage de la comédienne avec un pilote automobile, Henri Chemin (après un premier mariage avec Pierre Mondy).

Claude Gensac était récemment à l’affiche de « Elle s’en va » d’Emmanuelle Bercot (2013), avec Catherine Deneuve, et de « Lulu femme nue » de Solveig Anspach (2013), ainsi que de « Baden Baden » de Rachel Lang en 2016.

Mais Claude Gensac était surtout connue pour donner la réplique à Louis de Funès dans la série des « Gendarmes ». Le maréchal des logis Ludovic Cruchot l’apostrophe dans les films d’un « ma biche » qui lui a collé à la peau.

Elle a d’ailleurs publié une autobiographie intitulée « Ma biche… c’est vite dit ! », en 2005.

« L’éternelle « ma biche » épouse à l’écran d’un Louis de Funès à jamais regretté est aussi l’actrice de plus d’une centaine de films pour le grand et le petit écran, ainsi qu’une grande comédienne sur les planches », avait souligné l’ancien ministre de la Culture Frédéric Mitterrand en la faisant officier des Arts et des Lettres en 2012.

« Louis de Funés m’a tuée », observait d’ailleurs l’actrice en 2000 dans un entretien à propos de la traversée du désert qui avait suivi la mort de son partenaire en 1983.

Claude Gensac réussit pourtant à rebondir au théâtre, notamment sous la direction de Pierre Dux et de Raymond Aquaviva.

Elle connaît même un renouveau professionnel à la fin des années 2000, avec la série « Sous le soleil » en 2005, puis la série « Scènes de ménages » à partir de 2012. Elle joue au théâtre « La Perruche et le Poulet » avec Jean-Pierre Castaldi en 2008.

Son rôle dans « Lulu femme nue » lui permet d’être nommée pour un César de la meilleure actrice dans un second rôle en 2015, alors qu’elle a presque 88 ans.

