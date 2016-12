Genk-La Gantoise (2-0): les Limbourgeois se réveillent sans Maes, Charleroi reste dans le Top 6

Cette avant-dernière rencontre de la 21e journée de championnat s’annonçait compliquée pour les joueurs du Racing Genk, qui avaient appris la veille le limogeage de Peter Maes au profit, ce mardi, du Néerlandais Albert Stuivenberg. Ce dernier prenait toutefois place en tribune, et ne dirigeait pas encore ses futurs joueurs pour la dernière rencontre de l’année civile.

Les Buffalos menaient d’ailleurs la vie dure aux Limbourgeois lors des dix premières minutes de jeu avant de voir les locaux prendre les commandes de la rencontre. Et sur un contre, Pozuelo en profitait pour surprendre Rinne d’une frappe puissante à la 19e minute (1-0). Sept minutes plus tard, Nikos Karelis s’occupait de convertir un penalty (2-0) après une bête faute d’Esiti sur Buffel dans le rectangle. Les Genkois étaient lancés, et semblaient même capables d’infliger une correction aux Flandriens, avec ce but refusé pour hors-jeu de Buffel à la 34e minute, après un cafouillage dans le rectangle entre Rinne et Esiti.

Karelis blessé

En deuxième période, les joueurs de Genk se montraient encore une fois les plus pressants devant le but adverse mais cette fois, personne ne parvenait à trouver la faille dans une défense gantoise renforcée. Et du côté des Buffalos, Perbet ou encore Simon ne se montraient pas plus dangereux qu’en première période. Seul ombre au tableau pour Genk : Karelis, blessé au genou après un faux mouvement, semblait souffrir en sortant du terrain.

Grâce à ce succès, le Racing Genk s’offre un peu d’air dans la deuxième partie de tableau et s’accroche à la neuvième place avec 28 points, à six points seulement du Top 6. Alors que La Gantoise manque de justesse ce Top 6 et reste coincé à deux points du Sporting Charleroi.