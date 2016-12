La CAN 2017 va bousculer le championnat de Belgique: voici les clubs qui vont perdre des joueurs en janvier

Du 15 janvier au 5 février prochain, le Gabon va vibrer au rythme de la Coupe d’Afrique des Nations 2017. Mais en Belgique, certains clubs vont faire la grise mine. En effet, cette CAN annonce également une pluie de départs. Pendant au moins un mois, une dizaine de joueurs de Division 1A devraient filer vers Libreville pour une compétition acharnée pour le titre de meilleure nation africaine.

Quatorze joueurs, pour être précis, ont la possibilité de quitter la Jupiler Pro League pour la CAN durant le prochain mois de janvier. Alors qu’il ne reste que neuf journées avant la fin de la compétition régulière et les fameux playoffs, ces absences risquent de peser. Les deux clubs qui risquent le plus de faire les frais de ces absences, ce sont bien le Standard et Anderlecht, qui pourraient perdre trois joueurs en 2017.

Le Standard et Mouscron sans plusieurs piliers

Ishak Belfodil fait en effet partie de la présélection algérienne alors que Matthieu Dossevi, au Togo, et Eyong Enoh, au Cameroun, sont annoncés dans leur sélection respective pour la CAN : un sacré coup dur pour le Standard, qui semble s’activer sur le marché des transferts pour pallier ces éventuelles absences. Anderlecht, pour sa part, pourrait perdre provisoirement Sofiane Hanni, dans la présélection algérienne, Frank Acheampong, dans le groupe du Ghana, et Hamdi Harbaoui, annoncé dans la sélection tunisienne.

Mouscron risque également de payer un lourd tribut en janvier avec le départ annoncé de Mahmoud Trezeguet vers la sélection égyptienne. Alors qu’à Charleroi, Baby pourrait être sélectionné dans le groupe du Sénégal. Et ce ne sont pas les seuls clubs concernés par ces sélections. Notons toutefois que le FC Bruges aurait pu perdre Diaby, annoncé avec le Mali, mais ce dernier a préféré renoncer à sa sélection pour poursuivre sa rééducation et son retour au FC Bruges fin janvier.

Voici tous les clubs qui vont faire les frais de la CAN en janvier 2017.

> Les équipes concernées :

Courtrai : Kagé (RD Congo) et Saadi (Algérie).

Excel Mouscron : Trezeguet (Égypte).

KV Ostende : Ovono (Gabon) et Siani (Cameroun).

La Gantoise : Ndongala (RD Congo).

RSC Anderlecht : Hanni (Algérie), Acheampong (Ghana) et Harbaoui (Tunisie).

Saint-Trond : Bagayoko (Côte d’Ivoire)

SC Charleroi : Baby (Sénégal).

Standard de Liège : Belfodil (Algérie), Dossevi (Togo) et Enoh (Cameroun).