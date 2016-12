Bradley Wiggins, vainqueur du Tour de France 2012, met un terme à sa carrière

Le Britannique Bradley Wiggins, premier Britannique lauréat du Tour de France en 2012 et quintuple médaillé d’or olympique, a annoncé mercredi sur les réseaux sociaux qu’il mettait un terme à sa carrière de coureur professionnel, à l’âge de 36 ans.

« J’ai été assez chanceux pour (…) réaliser mon rêve d’enfant de gagner ma vie en pratiquant le sport dont je suis tombé amoureux quand j’avais 12 ans, a-t-il écrit sur sa page Facebook. J’ai rencontré mes idoles et couru auprès des meilleurs durant 20 ans. J’ai travaillé avec les meilleurs entraîneurs et managers, envers lesquels je serai toujours reconnaissant pour leur soutien ».

Bradley Wiggins est devenu en 2012 le premier coureur britannique vainqueur du Tour de France. Champion olympique du contre-la-montre aux Jeux de Londres en 2012, il avait aussi décroché à Rio, sa 5e médaille d’or olympique avec la poursuite par équipes après des titres aux JO conquis en poursuite individuelle en 2004 et 2008 et en poursuite par équipes en 2008. Il est le premier britannique à porter 8 médailles olympiques à son cou.

Bradley Wiggins, détenteur du record de l’heure (54,536 km), a décroché le mois dernier sa dernière victoire, remportant avec son compatriote Mark Cavendish les Six Jours de Gand, sa ville natale. Il a remporté 8 titres mondiaux sur la piste et sur la route.

Son palmarès complet :

Sur route :

Courses d’un jour :

Jeux Olympiques/contre-la-montre : 1er (2012)

Championnat du monde du contre-la-montre 2014 (2e en 2011 et 2013)

Championnat de Grande-Bretagne 2011 (course en ligne), Championnat de Grande-Bretagne du contre-la-montre 2009, 2010 et 2014

Duo Normand 2007 (c.l.m., avec Elijzen)

Courses par étapes :

Dauphiné 2011 et 2012, Paris-Nice 2012, Tour de Romandie 2012

Tour de Grande-Bretagne 2013 et 2014, Tour de Californie 2014

Prologue du Tour de l’Avenir 2003, une étape du Tour de l’Avenir 2005, une étape du Circuit de Lorraine 2005 (c.l.m.), prologue des Quatre Jours de Dunkerque 2007, une étape du Tour du Poitou-Charentes 2007 (c.l.m.), une étape des Trois Jours de La Panne 2009 (c.l.m.), une étape du Tour de Bavière 2011 (c.l.m.), une étape du Tour d’Algarve 2012 (c.l.m.), une étape du Tour de Pologne 2013 (c.l.m.)

Grands tours :

Tour de France : vainqueur en 2012 (4e en 2009, 23e en 2010, 123e en 2006). Deux étapes (Besançon c.l.m. et Chartres c.l.m. en 2012). Six participations (non partant 17e étape en 2007, abandon 7e étape en 2011). Maillot jaune pendant 14 jours (2012).

Giro : 40e en 2010 (123e en 2005, 134e en 2008, 70e en 2009). Vainqueur d’une étape (contre-la-montre d’Amsterdam en 2010). Maillot rose pendant un jour (2010). Six participations (hors délai 18e étape en 2003, non partant 13e étape en 2013).

Vuelta : 3e en 2011. Maillot rouge pendant quatre jours. Une participation.

Sur piste :

Jeux olympiques :

Poursuite individuelle : 1er (2004, 2008)

Poursuite par équipes : 1er (2008), 2e (2004), 3e (2000)

Américaine : 3e (2004, avec Rob Hayles)

Championnats du monde :

Poursuite individuelle : 1er (2003, 2007, 2008)

Poursuite par équipes : 1er (2007, 2008), 2e (2000, 2001, 2003), 3e (2002)

Américaine : 1er (2008, avec Mark Cavendish)

Record de l’heure : 54,526 km le 07/06/2015