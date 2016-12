Martin Keown sous le charme d'Eden Hazard: "Il appartient à la trempe des Bale, Ronaldo, Messi et Neymar"

Chelsea est sur un nuage cette saison. Grâce notamment à leurs douze succès consécutifs, les Blues caracolent en tête de la Premier League. Martin Keown, l’ancien défenseur d’Arsenal reconverti en consultant pour le Daily Mail, se montre totalement sous le charme d’Eden Hazard, étincelant depuis cet été et déjà buteur à 9 reprises dans le championnat anglais.

.@hazardeden10 is goed voor onze langste #Spotlight🔎 ooit, maar we hadden hem gerust nog een pak langer kunnen maken... pic.twitter.com/isw4sXulNX — Play Sports (@playsports) 27 décembre 2016

« Les meilleurs joueurs sont ceux qui peuvent courir au rythme du ballon. Quand Eden Hazard est en forme, c’est un cauchemar pour les défenseurs. Il possède un talent captivant. Quand il élève son niveau, il devient impossible à arrêter. Il est un des joueurs les plus redoutés en situation de un contre un, et je ne vois que peu de joueurs capables de se débrouiller pour défendre face à lui. ».

L’observateur attentif de la Premier League pointe aussi les différences entre le Hazard de cette année comparé à celui de la saison dernière, où le Brainois avait montré plus de difficultés.

« Il me rappelle Marc Overmars »

« La saison dernière, je trouvais qu’il portait trop le ballon, un peu comme s’il voulait que les gens le regardent et admirent sa conduite de balle. Il est plus direct maintenant et il permet aux choses de se réaliser. Il a déjà dribblé trois défenseurs avant même que ceux-ci ne puissent deviner ce qu’il va faire. Il possède une accélération supersonique. Il peut se retourner en un éclair avant que quiconque puisse réagir. Il me rappelle Marc Overmars, qui n’a jamais reçu la reconnaissance qu’il méritait, alors qu’il était tellement rapide qu’on avait l’impression que quelqu’un le prenait et le déplaçait à un autre endroit. » Un beau compliment pour le Diable.

Avant d’aller encore plus loin, comparant Hazard aux plus grands joueurs de la planète. « Il appartient à la trempe des Gareth Bale, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et Neymar mais n’est jamais mentionné dans ce groupe car il n’est pas régulier comme maintenant depuis une assez longue période. »

Avant de conclure sur le rôle d’Antonio Conte, l’entraîneur des Blues depuis cet été, dans le renouveau du numéro dix : « Le tacticien italien mérite des éloges pour avoir mené cet incroyable talent à jouer au niveau que l’on savait qu’il pouvait atteindre. C’est une joie de regarder Hazard jouer ainsi. »