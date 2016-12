Attentat de Berlin: la technologie du camion a permis d'éviter un bilan plus lourd

Le lundi 19 décembre dernier, un Tunisien fonçait dans la foule en plein milieu d’un marché à Berlin avec un camion, tuant 12 personnes et en blessant des dizaines d’autres. Mais le bilan aurait pu être bien pire sans un système de freinage automatique sur le véhicule.

En effet, selon plusieurs médias allemands, dont le Süddeutsche Zeitung, la course folle du camion dans le marché de Noël s’est arrêtée au bout de 70 mètres grâce au système de freinage automatique du camion. Le véhicule disposait en effet d’une caméra et d’un radar qui détecte les obstacles et freine la machine si le conducteur ne réagit pas à un signal d’avertissement rapidement

Ce système a donc permis d’éviter un bilan plus lourd.

Pour rappel, le principal suspect de l’attaque était le Tunisien Anis Amri, qui a été abattu à Milan en fin de semaine dernière. L’attentat avait été revendiqué par l’État islamique.