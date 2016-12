Insolite à Gerpinnes: des tombes déjà utilisées à vendre!

Rédaction en ligne

Dans les cimetières de Hymiée, Gerpinnes-centre et Fromiée, les citoyens peuvent acheter une tombe... d’occasion mise en vente par la commune. Récemment, 178 tombes cherchaient un nouvel acquéreur. Les prix varient entre 0 et 1.750 € selon certain critères. Avis aux amateurs !