Coups de klaxon, doigts d'honneur, menaces: l'échange musclé entre un motard et le chauffeur d'un bus TEC à Liège (Vidéo)

Un internaute, qui se fait appeler Sheldon sur la toile, a posté il y a quelques jours une vidéo filmée depuis la dashcam de son casque et sur laquelle on le voit se chamailler avec le conducteur d’un bus TEC, à Liège.

Tout commence par une situation dans laquelle un bus TEC s’engage sur une voie après un cédez le passage alors qu’un motard arrive à allure soutenue, ce dernier étant prioritaire, à hauteur du pont Kennedy, à Liège.

Après avoir dû dévier sa trajectoire pour éviter le contact et klaxonner durant de longues secondes, le motard va arriver à hauteur du chauffeur et lui faire comprendre qu’on était passé tout près d’une catastrophe. S’ensuivit alors un échange musclé entre les deux individus, jusqu’à ce que les deux véhicules s’arrêtent : « Il me coupe donc la route complètement, je râle un coup et la, j’ai un gros fuck dans les dents donc, obligé je vais lui parler… », explique Sheldon sur Youtube, qui ne cherchait pas la bagarre, selon ses dires, mais qui voulait simplement signaler au chauffeur son comportement dangereux et déplacé.