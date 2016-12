Les dessins de Charlie Hebdo à propos de l'accident de l'avion russe n'ont pas plu du tout à Moscou (photos)

Les Russes n’ont pas du tout apprécié l’humour de Charlie Hebdo. L’hebdomadaire satirique français s’est emparé de l’accident de l’avion russe qui s’est écrasé en Mer Noire avec 92 personnes à bord dont de nombreux musiciens et chanteurs des Choeurs de l’Armée rouge. Les dessins n’ont pas plu...

Le journal en ligne anglophone The Moscow Times consacre un article à l’humour fort peu respectueux de Charlie Hebdo. « Le magazine satirique français Charlie Hebdo a rendu furieux les Russes une fois de plus avec ses dessins », écrit The Moscow Times.

Russia slams Charlie Hebdo cartoons on Egypt crash, calls it 'sacrilege'https://t.co/eyzUU5ZEKA pic.twitter.com/BW6jD0xQjn — Deccan Chronicle (@DeccanChronicle) 6 novembre 2015

Parmi les dessins incriminés, on voit notamment l’avion en pleine chute et comme commentaire : « Mauvaise nouvelle... Poutine n’était pas dedans ».

Et de rappeler que ce n’est pas la première fois que Charlie Hebdo se moque de l’accident d’un avion russe. The Moscow Times rappelle le crash d’un appareil de Metrojet en 2015, lorsque 224 personnes avaient été tuées et illustré par un tête de mort avec en commentaire : « Les dangers du low cost russe ».