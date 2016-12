Saint-Josse: les parents des deux enfants maltraités, dont celui puni sur le balcon, ont été placés sous mandat

Les services de secours ont été appelés lundi à Saint-Josse-ten-Noode pour un enfant inconscient. Sur place, un garçon de 6 ans a été retrouvé souffrant d’hypothermie et de malnutrition manifeste. Sa sœur jumelle nécessitait également des soins.

Leurs mère et beau-père ont été placés sous mandat d’arrêt et inculpés de torture sur mineurs par ascendant ou personne ayant autorité, a indiqué jeudi le parquet de Bruxelles, confirmant ainsi une information du quotidien la Dernière Heure.

Ce sont les parents eux-mêmes qui ont appelé les secours. Le petit garçon avait été puni et obligé de rester en pyjama sur le balcon de l’habitation familiale de 5h00 du matin à 20h00, d’après les premiers éléments de l’enquête.

L’enfant se trouve toujours dans un état très critique et sa sœur jumelle a également été hospitalisée. Les deux enfants présentent des traces de maltraitance et de malnutrition manifeste. Un juge de la jeunesse a été saisi et a confirmé le placement des deux enfants à l’hôpital.

Le beau-père de 21 ans est passé aux aveux sans pour autant réaliser la gravité des faits, tandis que la mère de 31 ans est dans le déni, a rapporté le parquet.

Le beau-père est inscrit à la commune de Saint-Josse-ten-Noode tandis que ni la mère des enfants ni les enfants eux-mêmes ne sont inscrits en Belgique. Ils sont de nationalité française et les enfants ne sont pas scolarisés en Belgique. On ignore depuis quand ils s’y trouvent.

Une procédure de déchéance de l’autorité parentale pourrait être entamée, a expliqué le parquet.