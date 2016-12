Seraing: avez-vous vu Mariella Cartabella?

Dans la nuit du vendredi 23 au samedi 24 décembre, Mariella Cartabella, une jeune fille âgée de 20 ans et originaire de Seraing, s'est rendue dans le Carré à Liège. Depuis, elle ne s'est plus manifestée.

Mariella mesure 1m62 et est de corpulence mince. Elle a les yeux noirs et de longs cheveux foncés avec des reflets acajou. Au moment de sa disparition, elle portait un body gris, une salopette noire, une veste kaki à capuche rose et un foulard gris et blanc.

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300 ou avec Child Focus via le numéro 116 000.

Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu.