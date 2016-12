Pont-à-Celles: trois auteurs braquent une station essence

Le conducteur dépose ses complices et fait un demi-tour pour se mettre à la hauteur du magasin de la pompe. Un des auteurs, arme à la main, fonce vers le comptoir et l’enjambe. Il va vers l’employé. Sa vitre de sécurité est restée ouverte et l’auteur s’y faufile et prend l’argent. Le deuxième auteur va près de l’autre employé. Ils les regroupent dans la pièce du fond et réclament le contenu de la caisse de réserve et des cigarettes. Ils prennent la fuite en direction de Gouy. La voiture sera retrouvée avec un extincteur vidé à l’intérieur.