Sambreville: elle retrouve son chien disparu mais ne peut pas le récupérer

En mars 2015, à Auvelais, Lindsay pleurait la disparition de Celya, sa chienne. L’animal est retrouvé 3 mois plus tard par Alisson, qui essaie de le rendre à ses maîtres. Mais les coordonnées inscrites sur la puce ne sont pas à jour et Alisson devient la propriétaire. Aujourd’hui, Lindsay veut récupérer son chien, mais légalement, elle n’est plus la responsable…

On imagine assez aisément l’émotion et la joie submerger Lindsay Remy, le 14 décembre dernier, quand elle a aperçu, à une fenêtre d’une habitation d’Auvelais (Sambreville, province de Namur), Celya, sa chienne blanche disparue. Le petit Westie (pour West Highland Terrier) s’était en effet enfui en mars 2015. Depuis plus d’un an et demi, Celya était là, à 300 mètres à peine du domicile de Lindsay. « Rien que la revoir a fait remonter beaucoup d’émotions », se souvient Lindsay. « J’avais ce chien depuis sa naissance jusqu’à ses six ans, avant qu’elle ne disparaisse. Et en voyant qu’elle était en vie, j’étais heureuse ! »

