Vous l'avez décidé: Dries Mertens est le Diable rouge de l'année 2016

Vous l’avez désigné au terme de deux semaines de sondage : Dries Mertens est le Diable rouge de l’année 2016, selon les supporters de l’équipe nationale ! Le médian de Naples a obtenu 12.213 voix et devance largement Eden Hazard (7.856 voix) et Radja Nainggolan (2.562), après le vote de près de 30.000 supporters, rapporte l’Union belge de football (URBSFA).

Dries Mertens, Eden Hazard et Radja Nainggolan faisaient partie d’une liste de huit nominés, tous élus comme « Diable du match », durant les diverses rencontres amicales et officielles de l’équipe nationale belge cette année. Dries Mertens était d’ailleurs celui qui avait obtenu le plus souvent ce titre de « Diable du match », avec quatre nominations, contre trois pour le gardien Thibaut Courtois.

Mertens succède à Kevin De Bruyne, élu Diable de l’année en 2015.