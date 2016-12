Domino's Pizza veut livrer par drone en Belgique

C’est la première firme de livraison de repas à domicile qui opte pour ce nouveau mode de transport – dont le mérite essentiel est d’éviter les ralentissements dus à la circulation

Pour cette première, Domino’s Pizza s’est associé à la société de construction de drones Flirtey, qui a dû s’adapter aux contraintes environnementales (météo, milieu urbain), ainsi qu’utiliser des systèmes de sécurité et un packaging adaptés.

Pour le CEO de Domino’s Pizza, Don Meij, la livraison par drone offre davantage de sécurité et une livraison encore plus rapide. La chaîne de restauration vise à terme une livraison en 10 minutes maximum. Selon un sondage effectué par la société, 70 % des clients de la chaîne de restauration seraient intéressés par des livraisons par drone.

Plus fort encore, chez Amazon, qui a effectué sa première livraison de colis par drone, en Grande-Bretagne, ce 15 décembre, on envisage maintenant la création d’entrepôts volants ! Ceux-ci se trouveraient donc « dans le ciel » et seraient desservis par des drones. Impossible évidemment d’agir de la sorte avec l’ensemble du stock, mais cet « engin », qui pourrait aussi servir de support publicitaire, pourrait par exemple être présent lors de grands événements et pouvoir fournir ceux-ci en boissons, alimentations et autres souvenirs. Aucun timing n’a été annoncé pour la réalisation concrète de ce projet, mais Amazon a en tout cas, selon divers médias, déposé un brevet en avril dernier.