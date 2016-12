Un couple d'octogénaires tabassé: quatre individus cagoulés ont pointé leur arme sur la tempe de la dame

A.W.

Les vols sont de plus en plus crapuleux. Et celui-ci renforce ce sentiment. Quatre individus cagoulés et armés s’en sont pris à un couple d’octogénaire, mercredi dernier. Ils se sont introduits chez eux. Ils ont maintenu l’homme et pointé un revolver sur la tête de son épouse. Mais ils n’ont pas trouvé d’argent alors, ils se sont mis à tabasser le pauvre homme. Ils sont finalement repartis bredouille. Non sans avoir traumatisé le malheureux couple…