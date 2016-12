2017: annéeà haut risque

Les accises sur l’alcool et le tabac ne sont pas les seuls dossiers qui attendent le gouvernement Michel à la rentrée de janvier. Ce n’est pas pour rien que Bart De Wever l’appelait à se retrousser les manches, ce vendredi. Car le pain sur la planche ne manque pas.

Rien qu’en fiscalité, il n’a toujours pas progressé d’un centimètre dans les trois brûlots qui ont failli provoquer sa chute, en octobre dernier. On veut parler de la réforme de l’impôt des sociétés exigée par la N-VA, d’une meilleure mobilisation de l’épargne dans l’économie réclamée par l’Open VLD et de la taxation des plus-values demandée en contrepartie par le CD&V.

Flou et mal ficelé

Sur ce dernier plan, selon l’Écho, le Conseil d’État vient d’appeler l’équipe Michel à revoir fondamentalement son projet, jugé trop flou et mal ficelé…

Dans la même veine, l’indemnisation des petits épargnants suite à la faillite d’Arco semble plus embourbée que jamais. Les sociaux-chrétiens flamands y tiennent comme à la prunelle de leurs yeux, parvenant même à arracher une promesse de règlement à Charles Michel dans son dernier discours à la Chambre. Mais la Cour européenne de Justice vient d’interdire au gouvernement d’accorder une indemnisation complète aux coopérants. Ils devraient se contenter de 40 % de leur mise. Dont coût : la bagatelle de 600 millions d’euros aux frais de l’État. Du coup, Kris Peeters lui-même parle désormais d’une solution « courant 2017 ou peut-être 2018 »…

La confection du budget 2018, qui commencera au début de l’été, risque elle aussi de relever du casse-tête historique. Aux dernières nouvelles, le trou à combler serait d’au moins 9,8 milliards d’euros si la Belgique veut revenir à l’équilibre cette année-là ! La piste d’un report d’un an de l’objectif gagne donc chaque jour un peu plus en crédibilité. Mais cela signifierait la prise de mesures impopulaires en 2019, année des élections fédérales et régionales…

Service minimum

Il est en tout cas un secteur où il sera difficile de faire encore pire : les soins de santé. Ses mesures sur les médicaments et les honoraires des professionnels de la santé ont mis pas mal de monde à dos de Maggie De Block (Open VLD). Difficile d’imaginer qu’elle accepte encore de chuter davantage de son piédestal avec une salve supplémentaire…

À cela viennent s’ajouter deux brûlots concernant la SNCB : la finalisation de son nouveau contrat de la gestion – qui va devoir faire plus avec moins d’argent – et l’instauration d’un service minimum en cas de grève. Cerise sur le gâteau : la Suédoise va devoir trancher la nouvelle liste des métiers lourds octroyant une fin de carrière adoucie, et le fameux système à points en matière de calcul de la pension légale.

Vous avez dit bonne année ?…