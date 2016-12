Les services d'urgence flamands submergés de patients souffrant de fractures à cause du verglas

Belga

Les services d’urgence de Flandre occidentale et orientale et de la province d’Anvers sont envahis samedi par des patients tombés à cause des trottoirs et chaussées glissants et qui souffrent de fractures, indiquent les hôpitaux du Waasland (région entre Anvers et Gand), confirmant une information de plusieurs médias flamands. A Saint-Nicolas (Flandre orientale), un plan d’urgence a même été déclenché après l’arrivée d’une centaine de patients avec de possibles fractures.