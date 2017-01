Météo: attention aux routes verglacées ce dimanche + retour de la neige en Ardenne en soirée

Le 1er janvier, le temps sera à nouveau gris avec de la brume et parfois quelques faibles précipitations, localement verglaçantes. La nuit, une perturbation conduira à des précipitations sous forme de pluie au littoral, de neige fondante ou de neige en plaine, et de neige en Ardenne.

Le premier jour de l’an commencera avec des nuages bas, de la brume et localement du brouillard givrant. Toutefois, la haute Ardenne pourrait encore bénéficier temporairement d’éclaircies. En cours de journée, le risque de quelques bruines verglaçantes augmentera. Les maxima se situeront autour de -2 degrés en Haute Belgique, de +4 degrés au littoral et autour de +1 ou +2 degrés ailleurs. Le vent sera modéré de secteur sud-sud-ouest.

Le soir, il commencera à pleuvoir au littoral et, durant la nuit, la perturbation se déplacera vers le sud-est. Les précipitations seront de neige fondante ou de neige en Basse et Moyenne Belgique, et de neige en Ardenne où l’IRM prévoit une petite accumulation. Les minima seront de l’ordre de -3 degrés en Ardenne, de +1 degré dans le centre et de +4 degrés au littoral. Le vent sera d’abord modéré de secteur sud-sud-ouest, mais deviendra ensuite faible de secteur ouest à nord.