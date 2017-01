Délit de fuite à Dinant: un septuagénaire meurt dans un accident de la route

« J’ai freiné à un peu plus d’un mètre de la victime. Si j’avais roulé plus vite je n’aurais pas su m’arrêter à temps », raconte Nathalie Szabo, la voix encore tremblante. Cette Dinantaise d’origine est encore sous le choc de l’accident qui s’est déroulé devant ses yeux rue Daoust, à Dinant ce dimanche en début de soirée, à hauteur de l’ancienne carrosserie Gérimont.

De retour d’une réunion de famille, la quadragénaire roule tranquillement. Puis devant elle, le drame : un véhicule, un 4X4 blanc, percute l’arrière d’un scooter et continue sa route vers Dinant sans même s’arrêter un instant. Et pourtant le conducteur du scooter a été éjecté. « Depuis ma voiture, j’ai entendu le bruit de sa tête qui a frappé le sol. Son casque a été projeté plus loin encore », raconte le témoin. Cette dernière n’a malheureusement pas eu le temps de relever le numéro d’immatriculation de la voiture en fuite. « J’ai d’abord tenté de porter les premiers secours, d’appeler l’ambulance et de dévier la circulation », explique-t-elle. Nathalie a fait tout ce qu’elle a pu. « Mais ce n’est peut-être pas assez », regrette-t-elle. C’est que la victime, un habitant du Charreau-de-Dréhance à Anseremme, est actuellement entre la vie et la mort.

Les secours sont rapidement arrivés sur les lieux. À ce moment-là, l’homme a commencé à convulser. Les ambulanciers ont tenté de le réanimer à plusieurs reprises, sans succès. Ils ont emmené l’homme, âgé d’une septantaine d’années, à l’hôpital où il a été placé sous respirateur, entre la vie et la mort. Il est finalement décédé.

La police fédérale est descendue sur les lieux et enquête pour tenter de retrouver le responsable de l’accident. Nathalie quant à elle ira préciser son témoignage auprès des enquêteurs dès ce mardi. « Il faut absolument retrouver ce conducteur. Je ne comprends pas comment on peut agir ainsi… »