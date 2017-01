Andenne: grave accident faisant deux blessés sur la E42, l'autoroute rouverte à la circulation sur une bande en direction de Liège

L’accident s’est produit vers 2h30, cette nuit. Une voiture a perdu le contrôle, probablement à cause des conditions météorologiques. Un camion qui suivait n’a pas pu l’éviter et un second camion s’est encastré dans le premier.

(Pat.Lefèbvre)

Deux personnes ont été blessées : le chauffeur de la voiture, qui n’a été que légèrement blessé, et le conducteur d’un des camions, qui était dans un état grave lors de son transport à l’hôpital, au CHR de Namur. Mais selon le parquet, ses jours ne sont désormais plus en danger.

(Pat.Lefèbvre)

Le parquet devait encore déterminer les circonstances exactes de l’accident. Un expert automobile a été dépêché sur place.

Et si l’accident a eu lieu vers 2h30, on commençait seulement à dégager la chaussée vers 6 heures ce matin. La E42 vers Liège a été coupée pendant plusieurs heures et une déviation a été mise en place via la sortie 9. Elle est désormais partiellement rouverte.