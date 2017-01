Neige: phase de vigilance renforcée sur les routes des provinces de Liège et Luxembourg

Belga

Selon les dernières prévisions météorologiques, des précipitations hivernales (pluies verglaçantes et neige sur les hauteurs) sont prévues à partir de mardi soir jusqu’à mercredi fin de matinée, en particulier sur les provinces de Liège et Luxembourg, sur les routes desquelles la phase de vigilance renforcée a dès lors été activée, annonce la Cellule d’action routière, composée du Centre régional de crise de Wallonie (CRC-W), du centre Perex et de la police fédérale de la route.