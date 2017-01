Bongonda décisif dans la large victoire du Celta Vigo à Valence en Coupe du Roi

Théo Bongonda a joué les 90 minutes pour Vigo inscrivant le 2e but des siens (à la 15e minute) et distillant l’assist tant sur le 3e que le 4e but face à une équipe de Valence qui a vu son entraîneur Cesare Prandelli démissionner la semaine dernière.

Zakaria Bakkali est monté à l’heure de jeu du côté de Valence. Le match retour est prévu le 12 janvier.

Par ailleurs, Igor De Camargo et APOEL Nicosie ont été gagner à Anagennisi (2-4), la lanterne rouge, lors de la 17e journée du championnat de Chypre. De Camargo a joué l’entièreté de la rencontre. APOEL Nicosie reste leader avec 40 points, soit un de plus que le premier poursuivant, l’AEK Larnaca.