Les vacances d'Axel Witsel: Maldives, Liège et Roumanie!

Il a passé le réveillon du 31 avec sa famille et celle de Rafaella, à Brasov. C’est là qu’il a décidé de partir en Chine. Le 8 décembre dernier, Axel Witsel jouait son dernier match avec le Zenit Saint-Petersbourg. Le Diable rouge s’offrait ensuite des vacances. Des vacances en famille, pour décompresser, mais qui se sont également révélées être décisives pour son avenir professionnel. C’est depuis la Roumanie, où il fêtait le réveillon du nouvel an dans la famille de son épouse Rafaella, qu’il a accepté l’offre des Chinois.

Depuis trois semaines, le Liégeois et son épouse postent fréquemment des photos de leurs activités durant ce break de la saison de football en Russie. Axel Witsel a raccroché les crampons le 8 décembre dernier, après une dernière rencontre face à l’AZ Alkmaar, où il était capitaine. Il aurait dû retrouver ses coéquipiers le 9 janvier à Saint-Pétersbourg, avant de s’envoler pour l’Espagne et la Turquie pour les stages hivernaux, du 11 au 22 janvier. Mais c’était donc sans compter ce transfert vers l’est de la Chine, à Tianjin.

Et puis ? Pour ce réveillon du 31 décembre, tout le monde a pris l’avion, tant la famille belge de Rafaella que la famille d’Axel. Direction : la Roumanie et la région de Brasov, où vit une partie de la famille de Rafaella. Tous se sont rendus dans la station de ski de Poiana Brașov, à 12 kilomètres de la ville. Au programme : des balades en traineau et en calèche et des batailles de boules de neige.

