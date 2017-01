Il y aura encore de la neige ce mercredi en Belgique: voici les endroits où en profiter

Les maxima varieront entre 1 degré en Ardenne, 6 degrés dans le centre et 7 degrés à l’ouest. Le vent, modéré, soufflera de secteur ouest, puis nord-ouest avec des rafales allant jusqu’à 60 km/h.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, le ciel se dégagera progressivement et la pluie devrait se faire plus rare. Les dernières averses pourront toutefois revêtir un caractère hivernal, avec la possibilité de neige fondante et de neige en Flandre. Les minima avoisineront -6 degrés en Hautes Fagnes, -1 degré dans le centre et l’ouest et 3 degrés au littoral. Localement, les chaussées deviendront glissantes. Le vent, modéré, soufflera de secteur nord-ouest, puis nord à nord-est.

Jeudi, le soleil devrait faire quelques apparitions, mais des averses resteront possibles dans l’ouest. Le thermomètre affichera environ 4 degrés.

Les nuages s’empareront à nouveau du ciel vendredi. Le temps devrait rester sec, mais le mercure baissera à 2 degrés dans le centre.