Les enquêteurs vont engager des hackers pour lutter contre le trafic de drogue en Europe

Selon Le Soir, l’Agence européenne va recruter des sortes de «gardes-chasses» capables de pénétrer la face cachée d’internet sur lequel s’échangent substances illicites et armes. «Il faut évidemment s’appuyer sur d’anciens braconniers assagis ou repentis», commente dans le journal le Belge Alexis Goosdeel, qui dirige l’organisme.

La stratégie 2025 de l’Agence prévoit par ailleurs de donner une réponse plus rapide et plus efficace aux nouvelles drogues de synthèse. A l’heure actuelle, toute molécule qui ne figure pas sur la liste d’interdiction se trouve de facto autorisée. Il faut donc être plus rapide face à l’émergence de nouvelles substances et «développer les outils d’information et d’analyse nécessaires pour identifier les nouveaux développements», souligne M. Goosdeel.