Grâce au transfert d'Axel Witsel en Chine, le père du joueur et Luciano D'Onofrio vont se partager près de 15 millions d'euros

Axel Witsel en Chine, cela fait parler tant en Belgique qu’à l’étranger. Le choix du médian belge de refuser la Juventus pour rejoindre le championnat chinois reste controversé et bon nombre s’interrogent sur le poids de l’argent dans la décision du Diable rouge de filer dans un pays où le football n’est pas encore en vogue.

Le joueur a déjà confirmé qu’il souhaitait assurer « le futur de sa famille », grâce à ce contrat sur trois ans, avec un pactole de près de 18 millions d’euros par saison. Mais il ne serait pas le seul à profiter de ce transfert au montant fou.

Comme nous vous l’expliquions dans nos éditions sportives de ce lundi, Luciano D’Onofrio, ancien vice-président du Standard, et le père et agent du Diable rouge, Thierry Witsel, devraient se partager une commission de 15 millions d’euros sur ce transfert vers Tianjin Quanjian ! Une belle indemnité, quand on sait que Luciano D’Onofrio était déjà à l’origine du passage de Witsel du Benfica au Zenit Saint-Pétersbourg pour la modique somme de 40 millions d’euros (déjà une somme qui avait fait polémique à l’époque).