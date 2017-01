L'ancien Diable rouge et joueur du Standard et de Charleroi Karel Geraerts annonce officiellement la fin de sa carrière

Parti de Charleroi à l’été 2016, le défenseur qui connaît les moindres recoins du championnat belge n’avait plus retrouvé le moindre club professionnel depuis lors.

L’ancien Diable Rouge Karel Geraerts arrête sa carrière. Il a annoncé officiellement sa décision sur Twitter, mercredi à la veille de son 35 anniversaire.

«De cette manière, je veux remercier tous les entraîneurs, joueurs, fans et clubs qui ont cru en moi. Au revoir, Karel», a-t-il écrit.

Karel Geraerts a débuté au plus haut niveau en 2000 au Club Bruges. En concurrence avec Timmy Simons, le milieu de terrain limbourgeois n’a pas reçu beaucoup d’occasions de joueur de la part de l’entraîneur Trond Sollied. Il a ensuite été prêté à Lokeren au début de l’année 2004. Entre l’été 2004 et 2007, Geraerts a porté le maillot du Standard avant de revenir au Club Bruges (2007-2011). Au cours de cette période (2005-2009), il est devenu un Diable Rouge régulier (20 caps, 4 buts). Il a marqué un but à l’occasion de sa première sélection le 12 octobre 2005 en Lituanie.

En 2011, il s’est engagé à Oud-Heverlee Louvain pour trois saisons avant d’enchaîner avec deux campagnes à Charleroi (2014-2016). Il était sans club depuis l’été.