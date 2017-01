Du porno à Walibi: "Nous sommes allés trop loin", reconnaît la productrice qui a retiré la vidéo

La productrice néerlandaise Kim Holland a adressé ses excuses à la direction de Walibi Holland et confié à la radio néerlandaise que la vidéo allait être retirée des sites de streaming concernés.

La polémique enfle aux Pays-Bas après la découverte d’un film pornographique, réalisé en octobre dernier… dans le parc Walibi Holland situé à Biddenhuizen, aux Pays-Bas. La vidéo de près de trente minutes montre ainsi un couple dans des ébats sexuels sur diverses attractions du parc, alors ouvert au public.

Le site qui diffusait la vidéo jusqu’à ce jour, Meiden van Holland, a été inondé de requêtes, et a tout simplement été mis hors-ligne face aux trop nombreuses visites sur le site depuis la révélation de ce tournage dans le célèbre parc d’attractions.

Cependant, le site ne sera plus pris d’assaut ces prochaines heures puisque la productrice Kim Holland, derrière ce fameux site, a expliqué à l’antenne de la radio néerlandaise Radio 538 que la vidéo n’est désormais plus en ligne. « Nous sommes choqués par toutes ces réactions », confie-t-elle. « Nous voulions simplement faire quelque chose d’érotique autour de l'insouciance mais nous sommes allés trop loin. J’ai donc décidé, en accord avec la rédaction de mon entreprise, de fermer le site pour mettre le film hors-ligne, afin que les images ne soient plus diffusées ».

La productrice a également confié qu’elle avait adressé ses excuses à la direction du parc d’attractions.