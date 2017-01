La ministre Isabelle Simonis réagit à la publicité polémique du Forem: "C'est un faux pas, une pub clairement sexiste"

Les réactions indignées sont nombreuses, ce mercredi, concernant la publicité du Forem parue dans plusieurs toutes-boîtes : on y voit une petite fille habillée comme une femme de ménage, avec comme sous-teste : « Osez réaliser vos rêves… Devez auxiliaire de ménage ». Un montage jugé sexiste et relayé sur les réseaux sociaux.

Isabelle Simonis, ministre de l’Enseignement de promotion sociale, de la Jeunesse, des Droits des femmes et de l’Egalité des chances, s’est également montrée déçue de cette nouvelle preuve que le sexisme existe toujours bien. « La publicité du Forem est clairement sexiste et n’est certainement pas favorable à l’émancipation des femmes mais c’est malheureusement loin d’être un exemple isolé. De nombreuses publicités (et parfois campagnes de sensibilisation publique) restent encore sexistes et véhiculent des messages inégalitaires entre hommes et femmes », explique la ministre, interrogée par nos soins.

« Cet exemple est la preuve qu’il faut constamment sensibiliser les personnes, décideurs y compris, à lutter contre les stéréotypes et à travailler en faveur d’une société plus égalitaire », confie-t-elle. « Aujourd’hui, c’est un faux pas du Forem, ils l’ont reconnu et s’en souviendront à l’avenir ».