L'IRM lance une nouvelle alerte aux chutes de neige et au verglas sur toute la Belgique: la phase de vigilance routière renforcée est maintenue

Des averses de neige fondante, des chutes de neige, du verglas et du brouillard: voici le programme de la prochaine nuit sur la majeure partie du territoire belge, selon l’Institut Royal de Météorologie belge (IRM). L’institution a lancé une nouvelle alerte jaune aux chutes de neige et au verglas de ce mercredi 4 janvier, dès 21h00 sur les provinces de Liège et de Luxembourg, 23h00 sur la province de Namur et 01h00 sur le Hainaut, le Brabant wallon, Bruxelles ainsi que la Flandre, à l’exception de la Flandre-Occidentale.

L’alerte tiendra au moins jusque ce jeudi 5 janvier, 10h00, sur les provinces flamandes ainsi qu’à Bruxelles, dans le Brabant wallon et dans le Hainaut, et jusque 14h00 dans les provinces de Liège, de Namur et du Luxembourg.

«Les températures seront proches ou inférieures à 0 degré dans la plupart des régions. Des plaques de glace pourront donc se former», confirme l’IRM.

Il faudra donc rester prudent sur les routes, d’autant que des chutes de grêle sont également annoncées dans l’après-midi sur le sud du pays.

Les températures devraient encore tourner entre 0 et 5ºC durant les deux prochaines semaines, selon les prévisions de l’IRM.

La phase de vigilance renforcée est maintenue sur le réseau routier wallon en raison des dernières prévisions météorologiques qui annoncent des précipitations hivernales durant la nuit de mercredi et des températures négatives mercredi soir et jeudi matin, indique le Service public de Wallonie.

La Cellule d’Action Routière (CAR) composée du Centre Régional de Crise de Wallonie (CRC-W), du centre Perex et de la Police fédérale de la route reste activée.

«La vigilance continue à être renforcée et la situation sur le réseau routier wallon de faire l’objet d’un suivi régulier afin de prendre toutes les mesures adéquates. Tous les moyens conventionnels en personnel et en matériel du Service Public de Wallonie (SPW) restent mobilisés pour assurer au maximum la sécurité des usagers et maintenir de bonnes conditions de circulation sur les voiries régionales», précise le SPW qui recommande la prudence aux automobilistes.