Les hôtels bruxellois ont perdu 10% de leur clientèle en 2016, suite aux attentats

Belga

En 2016, les hôtels installés à Bruxelles ont vu leur taux de fréquentation diminuer de plus de 10 % par rapport à l’année précédente, de 72,5 % en 2015 à 61,8 %. La clientèle «loisirs», qui comprend les touristes, a connu la diminution la plus sensible, dans la foulée des attentats du 22 mars.