BMW veut tester 40 voitures autonomes sur les routes cette année

Le constructeur automobile allemand BMW prévoit de mettre une flotte de test de 40 véhicules autonomes sur les routes d’ici le deuxième semestre 2017, dans le cadre de l’alliance qu’il avait annoncée cet été avec les groupes américain Intel et israélien Mobileye.

Les tests seront menés à l’échelle mondiale, en commençant par les Etats-Unis et l’Europe, avec des berlines BMW série 7 équipées de technologies développées par Intel, spécialisé dans les composants informatiques, et Mobileye, expert dans les systèmes permettant de «voir» grâce à des capteurs, des caméras et des algorithmes, ont annoncé les trois entreprises mercredi à Las Vegas, à la veille de l’ouverture du salon technologique CES.

BMW avait déjà précédemment annoncé souhaiter débuter une production en série d’un modèle de voiture autonome d’ici à 2021 (iNEXT).

Conduite sans chauffeur

Les trois entreprises disent avoir développé sur ces six derniers mois une «architecture modulable» pour une conduite «sans chauffeur» sur autoroutes et en milieu urbain, «qui peut être adoptée par d’autres développeurs et constructeurs automobiles», selon un communiqué où elles se disent ouvertes à des contributions d’autres sociétés.

Les voitures autonomes s’annoncent comme un thème fort cette année du CES, qui ouvre ses portes officiellement jeudi. Plusieurs acteurs du secteur sont venus à Las Vegas avec des prototypes futuristes et font des démonstrations de leurs technologies dans les rues de la ville.