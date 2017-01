Le nouveau phénomène qui inquiète: des enfants de pharmacien rackettés pour faire des "purple drank"

Le « purple drank amélioré » est né en France. Ce cocktail mélange codéine, alcool et soda. Il peut créer une accoutumance, voire conduire à l’overdose. C’est le nouveau phénomène inquiétant chez les adolescents.

« Deux à trois fois par semaine, des jeunes viennent me demander des sirops pour la toux ou des médicaments à base de codéine. Les demandes sont intempestives », explique Sarah, une employée d’une pharmacie dans le Tournaisis. « Avec ces produits, ils veulent réaliser des purple dranks et s’enivrer beaucoup plus vite ».

Le « purple drank » est un mélange composé d’un médicament à la codéine et de soda. Il est apparu aux États-Unis fin des années 90. Il a traversé l’Atlantique grâce à la promotion réalisée par certains rappeurs comme Lil Wayne. Les effets de la codéine sont en lien avec les opiacés, elle décontracte, déstresse et désinhibe. Le mélange forme donc une drogue pas chère pour des amateurs en demande de sensations plus fortes que le joint.

