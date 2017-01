Fin de la phase de vigilance renforcée sur les routes wallonnes

La phase de vigilance renforcée sur les routes wallonnes, instaurée mardi, a été levée jeudi en raison de l’amélioration des conditions de circulation et des prévisions météorologiques favorables pour les prochaines heures, annonce dans un communiqué la Cellule d’Action routière (CAR), qui reste elle activée.

Vu les températures négatives, le Centre régional de crise de Wallonie, le centre Perex et la police de la route recommandent toutefois aux usagers de la route d’adapter leur conduite et de rester vigilants à la présence de plaques de verglas, en particulier sur le réseau secondaire et aux endroits exposés.