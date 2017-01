Transfert de Witsel: le Standard touchera près de 800.000 euros

Le départ d’Axel Witsel continue de faire couler beaucoup d’encre… Mais quoi qu’il en soit, le Belge a pris sa décision, le Zenit Saint-Pétersbourg l’a confirmée, bref c’est bel et bien signé ! Et il faut dire que ce départ est profitable pour tout le monde… et aussi pour le Standard de Liège.

Alors que le club russe a perçu 20 millions d’euros pour le départ du médian belge, le Zenit n’est pas le seul gagnant dans l’histoire. En effet, les Rouches ont encore droit à 4 % des frais de transfert en guise d’indemnité de formation. Ce qui signifie que l’ancien club d’Axel Witsel va toucher près de 800.000 €.