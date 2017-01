Faraday FF91: un SUV électrique de… 1.000 ch !

Faraday Future, c’est une start-up américaine à capitaux chinois, qui veut concurrencer Tesla. La marque vient de dévoiler un nouveau modèle au salon des nouvelles technologies (CES) de Las Vegas. Il s’agit d’un grand SUV (5,25 m de long) au look futuriste, qui veut lutter contre le Tesla Model X.

Pour développer son SUV, Faraday a notamment engagé du personnel venant de chez Tesla, BMW ou encore… Ferrari. Et de fait, l’engin est plutôt technologique. Baptisé FF91, ce SUV dispose d’une batterie de 130 kWh, développée par LG Chem et alimentant un propulseur électrique qui affiche la puissance colossale de 1.050 ch. Ceux-ci transitent par les 4 roues et poussent ce gros SUV de 0 à 96 km/h en 2,39 secondes. Des performances de supercar !

Le plus méchant des Tesla Model X n’affiche lui « que » 539 ch et passe de 0 à 100 km/h en un peu plus de 3 secondes. Et le SUV Faraday offre un beau rayon d’action: sa puissante batterie assure une autonomie de 605 km selon le cycle d’homologation américain EPA, ce qui correspond à environ 700 km selon les normes européennes. Sur ce point également, le SUV de Tesla ne fait pas le poids...

Autre spécificité du Faraday FF91, en plus de ses 10 caméras HD, 13 radars à longue et courte portée et 12 capteurs à ultrasons, il pourra aussi disposer d’un lidar, autorisant une conduite semi-autonome précise. Ce SUV dispose d’une connectivité dernier cri et se passe de clé : l’ouverture des portes et le démarrage se font par reconnaissance faciale du conducteur.

Le véhicule propose encore une fonction lui permettant d’aller se garer seul, sans conducteur à bord. Une fonction qui n’a toutefois pas fonctionné lors de la présentation du modèle au salon CES de Las Vegas… Plusieurs observateurs sont par ailleurs sceptiques quant à l’avenir financier de la société Faraday.

Le constructeur est lui confiant et annonce les premières livraisons du SUV FF91 dès 2018. Les clients intéressés peuvent déjà payer un acompte de 5.000 $ pour réserver leur exemplaire. Le prix total du modèle n’est pas connu, mais tournerait autour des 180.000 $.