L'IRM lance une nouvelle alerte à la neige et au verglas: il va faire jusqu'à -13°C cette nuit! (vidéo)

L’Institut Royal de Météorologie (IRM) belge vient de l’annoncer : une alerte jaune aux chutes de neige et au verglas a été lancée de ce jeudi, 17h00, dans la plupart des provinces, jusque ce vendredi, 14h00. Les températures vont en effet lourdement chuter, pour atteindre parfois les -13°C à certains endroits ! Des chutes de neige et la formation de plaques de glace seront donc observés à certains endroits.

L’alerte débute à 17h dans les provinces de Liège, Namur et Luxembourg, à 19h pour la province du Hainaut, les Brabants wallon et flamand, Bruxelles, la Flandre-Orientale, le Limbourg et la province d’Anvers, et à 21h pour la Flandre-Occidentale et la Côte belge. L’alerte est ensuite prolongée jusque 14h, ce vendredi, au moins.

Et cette météo hivernale n’est pas près de quitter la Belgique...

Vendredi, le temps restera généralement sec mais froid puisque les maxima seront proches de 0 degré en plaine. En soirée, une zone de précipitations touchera la région côtière avant de s’enfoncer lentement vers l’intérieur du pays durant la nuit. Au contact de l’air froid, elle donnera lieu à des chutes de neige et/ou à de faibles pluies ou bruines verglaçantes.

Samedi, le ciel restera couvert de nuages bas avec encore de faibles précipitations sous forme de neige ou éventuellement de bruines verglaçantes. Les températures remonteront lentement à partir de l’ouest pour atteindre, en soirée, des maxima de -3 à 0 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse, autour de 0 degré dans le centre, et +1 à +7 degrés sur l’extrême ouest. La visibilité sera souvent réduite par la brume ou le brouillard.

Dimanche et lundi, le ciel restera généralement très nuageux avec parfois de faibles précipitations. Les maxima seront en légère hausse et se situeront entre 0 ou 1 degré sur les hauteurs de l’Ardenne et 7 ou 8 degrés à la côte.