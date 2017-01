Wanze: l'étrange disparition de Luc (50 ans), introuvable depuis l'incendie de sa maison

U n avis de recherche circule à foison sur les réseaux sociaux : Luc Dupagne a disparu. Ce Wanzois de 50 ans a malheureusement déjà fait la Une de nos journaux, dans le cadre de l’incendie de sa maison à Antheit, fin novembre 2016. Depuis ce mardi matin, il n’a plus donné signe de vie. Son véhicule a d’ailleurs été retrouvé le long de la Meuse, à Seilles (Andenne). Sa famille est très inquiète et aucune hypothèse de piste n’est écartée pour l’instant.

Son visage fait le tour des réseaux sociaux et se partage de profil en profil. Luc Dupagne, un Wanzois de 50 ans, est activement recherché depuis que son véhicule a été retrouvé, ce mardi matin 9h, le long du quai du halage, en bord de Meuse à Seilles (entité d’Andenne). « Sa Seat Ibiza bleue était vide et les clés se trouvaient sur le contact », explique Annette Dupagne, sa sœur.

« C’est la police qui m’a prévenue », poursuit-elle. « On s’était vu ce dimanche, pour se souhaiter la bonne année chez notre papa. Luc était comme d’habitude, je n’ai rien remarqué d’anormal chez lui. Une cousine l’a vu lundi et, pareil, il était tout à fait normal. Il s’est aussi rendu, comme à chaque fois après le réveillon, à Malonne, chez une tante pour la nouvelle année et, elle non plus, n’a rien remarqué de particulier. »

Sauf que, ce mardi, après avoir salué sa compagne comme chaque matin pour se rendre à son stage et après lui avoir envoyé un petit message « tout à fait normal », Luc Dupagne n’a plus jamais donné aucun signe de vie…

Son profil

Luc Dupagne est âgé de 50 ans. Il est de corpulence forte et mesure environ 1,7 mètre.

Le jour de sa disparition, il portait un pantalon de couleur moutarde, une veste kaki Queshua, un t-shirt orange et, vraisemblablement, un pull de couleur bleu marine avec une inscription « The One » écrit dessus.

Il a les yeux bleus-verts et est fort dégarni, presque chauve.

Si vous êtes en possession d’une quelconque information concernant cette personne, n’hésitez pas à en avertir la police. La zone des Arches gère cette disparition : 085/823.600.

Retrouvez l’article complet dans la Meuse Huy-Waremme de ce vendredi et dans nos éditions numériques.