Il partage une photo choc de son enfant mort pour sensibiliser la communauté internationale sur le sort des Rohingyas

Arrivés au Bangladesh, ces réfugiés Rohingyas ont décrit les exactions de l’armée birmane: viols collectifs, meurtres, tortures. Cette minorité musulmane est persécutée depuis des décennies.

Zafor Alam est ce père de famille qui a tout perdu. Réfugié au Bangladesh il témoigne de la violence qui se déroule en Birmanie. A CNN il a raconté son dramatique périple. Ses enfants l’un de 16 mois et l’autre de trois ans et demi ainsi que son épouse sont morts alors qu’ils tentaient de franchir la rivière Naf, frontière naturelle entre la Birmanie et le Bangladesh.

Zafor Alam se bat pour faire bouger les choses et pour sensibiliser la communauté internationale au sort de son peuple. Un geste fort, une photo choc qu’il n’hésite pas à montrer aux médias. Cette image, celle de son fils cadet Mohammed Shohayet, alors qu’il est mort sur la berge.

«Quand je vois cette photo, je préférerais mourir. La vie dans ce monde n’a plus de sens pour moi mais je veux que le monde sache», a raconté le papa à la chaîne américaine CNN. «Si vous tardez à prendre des mesures, ils vont tuer tous les Rohingyas.» ajoute-t-il.

Cette photo choc rappelle celle du petit Alan Kurdi, l’enfant syrien qui s’est également noyé en tentant de fuir les violences de son pays.

Considérés comme des étrangers en Birmanie, pays à plus de 90% bouddhiste, les Rohingyas musulmans sont apatrides même si certains vivent dans le pays depuis des générations.

Ils n’ont pas accès au marché du travail, aux écoles, aux hôpitaux et la montée du nationalisme bouddhiste ces dernières années a attisé l’hostilité à leur encontre.

La semaine dernière, plus d’une douzaine de lauréats du prix Nobel de la paix ont demandé au Conseil de sécurité des Nations unies une intervention pour éviter cette «tragédie humaine, le nettoyage ethnique et les crimes contre l’humanité», et critiqué la passivité de la dirigeante birmane Aung San Suu Kyi, elle-même lauréate du Nobel de la Paix.