Justin Bieber abandonne son chien malade

On ne peut pas dire que Justin Bieber est un ami des animaux. Il vient d’abandonner un quatrième animal : un chow-chow baptisé Todd.

Il avait adopté ce petit chien il y a six mois et lui avait même créé un compte Instagram. Mais il n’y a eu que six photos postées en six mois, témoignant déjà du désintérêt vis-à-vis de Todd.

Il faut ajouter que l’on venait de diagnostiquer une maladie au petit chien, une malformation pouvant l’empêcher de marcher à l’avenir. Mais une opération est possible pour éviter cela. Elle coûte 8000 dollars. Ceci explique peut-être cela.

Un des danseurs de l’équipe de Justin Bieber a recueilli l’animal et ses amis se sont cotisés pour rassembler cette somme. Une collecte à laquelle n’a pas participé le chanteur...