Paul Magnette veut la disparition des panneaux routiers lumineux en Wallonie: "Ils consomment trop et ne sont pas produits chez nous"

Dans une interview accordée à l’hebdomadaire Trends, Paul Magnette, le ministre-président wallon, explique qu’il veut relancer l’économie wallonne. Parmi les exemples évoqués pour y arriver, le socialiste explique qu’il a récemment eu une réunion avec les responsables du département « transport et mobilité » de la Région, et qu’il en est ressorti qu’ils allaient prochainement supprimer tous les panneaux routiers lumineux le long des routes : « Car ils utilisent trop d’énergie », explique-t-il.

Mais pas seulement : « Ces panneaux ne sont pas produits chez nous, nous allons travailler avec des producteurs wallons. Nous devons choisir des technologies qui soutiennent l’économie locale ».

Si les panneaux routiers qui ne sont pas éclairés resteraient, on irait donc vers la disparition des panneaux lumineux. Interrogé par nos confrères du Nieuwsblad, Touring est très surpris par cette annonce : « C’est une très mauvaise idée. Les conducteurs vont hésiter plus longtemps, et seront moins attentifs à la route. Ils ne verront qu’au dernier moment ce qu’il y a écrit sur ces panneaux, et ils changeront de bande en dernière seconde. C’est mortel », explique Danny Smagghe.

Au nord du pays, cette déclaration fait également réagir : « Oui, cela consomme de l’énergie, mais ces panneaux sont indispensables », affirme Ben Weys, le ministre flamand de la mobilité, qui explique justement que, au contraire de la Wallonie, la Flandre compte augmenter le nombre de panneaux du genre le long de ses routes.