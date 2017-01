Cyclocross: qui peut battre Wout van Aert au National?

Avec 13 victoires en poche et sans Mathieu van der Poel au départ, Wout van Aert est le grandissime favori du championnat de Belgique de cyclo-cross, ce dimanche, à Ostende. Le leader de Crelan-Charles peut être sacré champion de Belgique élites pour la deuxième fois de sa carrière.

Ces dernières semaines, les lauriers ont été partagés entre Mathieu van der Poel et Wout van Aert. Seule exception, la victoire au Nouvel an de Toon Aerts à Baal, où van Aert a roulé trop prudemment dans les premiers tours et n’a accéléré que vers la fin, trop tard.

Pas de quoi entamer la confiance du coureur de Lille. « Je ne dois craindre personne et compter sur ma force », a-t-il expliqué en conférence de presse cette semaine. « Cela ne veut pas dire que cela va aller de soi. Il y a d’autres coureurs et ils vont tout faire pour me battre. »

L’an passé, van Aert avait décroché à Lille son premier maillot tricolore chez les pros après avoir disputé la moitié de la course seul devant. « Je ne réfléchis pas à différents scénarios, je n’ai peur d’aucune situation et j’ai déjà prouvé que je pouvais aussi faire la différence dans le dernier tour. L’ambition est grande, je veux gagner. »

Toon Aerts, son seul rival ?

Le principal concurrent de van Aert devrait être le champion d’Europe Toon Aerts, vainqueur à Baal. Aerts peut préparer un plan avec Tom Meeusen pour battre le champion du monde. À Baal, le duo est parti tout de suite après le départ, mettant ainsi van Aert sous pression. Mais ce sera moins évident sur le circuit d’Ostende, d’autant que le tenant du titre sera plus attentif.

Le bloc de Marlux-Napoleon Games, avec Klaas Vantornout, Kevin Pauwels, Michael Vanthourenhout et l’espoir Eli Iserbyt a dû se contenter, ces dernières saisons, des places d’honneur. Pauwels est en forme et Vanthourenhout a montré qu’il était aussi en bonne condition, même si le podium reste l’objectif le plus réaliste.

Deuxième l’an passé, Laurens Sweeck vise à nouveau un podium, mais le coureur de la formation Era-Circus a été malade en début de semaine et il reste à savoir s’il sera suffisamment rétabli pour dimanche.