Vigilance renforcée sur les routes wallonnes: "Il faut s'attendre à des pluies verglaçantes"

Tous les usagers sont invités à se montrer extrêmement prudents et vigilants s’ils doivent emprunter la route cette nuit et samedi en matinée, avertit vendredi la Cellule d’Action Routière (CAR) composée du Centre Régional de Crise de Wallonie, du centre Perex et de la police fédérale.

« Selon les dernières prévisions météorologiques, une faible perturbation atteindra l’ouest du pays en deuxième partie de nuit et progressera vers l’est durant la matinée. Au vu des températures négatives au sol, il faut s’attendre à des pluies verglaçantes rendant les routes et trottoirs localement glissants », précise le CAR qui passe en vigilance renforcée.

« Tous les moyens conventionnels en personnel et en matériel du Service Public de Wallonie sont mobilisés pour assurer au maximum la sécurité des usagers et maintenir de bonnes conditions de circulation sur les voiries régionales. »

L’Institut royal météorologique (IRM) prévoit, lui, un verglas au sol généralisé qui rendra le trafic très pénible et très dangereux. Le Hainaut, le Brabant wallon et Bruxelles devraient être touchés dès les premières heures de samedi alors que la situation sera délicate en début d’après-midi et en soirée en provinces de Namur, Liège et Luxembourg.

Plus d’informations sur http://trafiroutes.wallonie.be ou http://www.inforoutes.be.